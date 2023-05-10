Армия 10 мая 2023, 14:36 Украина попросила у Бразилии медицинские бронетранспортеры, в которых уже отказывали Tecnologia e Defesa: кабмин Украины запросил в Бразилии 450 бронетранспортеров Guarani Википедия

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Правительство Украины через своего военного атташе запросило у Минобороны Бразилии до 450 бронетранспортеров Guarani для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий и перевозки раненых в госпитали. Об этом сообщило издание Tecnologia e Defesa.

В документе на имя министра обороны Жозе Мусио Монтейро кабмин Украины попросил продать за наличные деньги союзников до 450 бронированных машин в медицинском варианте, окрашенных в желтый и оранжевый цвета. Их пообещали передать на баланс Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и использовать в гуманитарных операциях — на Guarani решили вывозить раненых бойцов и эвакуировать из зоны боевых действий гражданских.

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Сделка потребует, чтобы бразильская сторона разработала модель бронетранспортера для скорой помощи и расширила производственную линию IDV в городе Сети-Лагоас штата Минас-Жерайс.

Источники издания заявили, что письмо еще не попало на стол министру, хотя его получили больше 10 дней назад. Бразильские власти уже отказывали в поставке от 100 до 1500 единиц десантно-транспортной версии Guarani для Вооруженных сил Украины и сохранили нейтралитет.

Рассекреченные документы американской разведки показали, что, несмотря на давление, Бразилия наравне с Пакистаном, Египтом и Индией отказалась поддерживать позицию США по украинскому вопросу, сообщили «Известия». Ее правительство согласилось создать блок за прекращение боевых действий.