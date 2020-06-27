Украина показала видео испытаний ракеты. Ей грозились «за несколько минут снести» Крымский мост

Опубликовано новое видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Этим орудием в стране пригрозили «за несколько минут снести Крымский мост».

Роликом конструкторского бюро «Луч» на своей странице в Facebook поделился экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

На видеозаписи ракета поражает одну цель: баржу, которая тонет после удара. Испытания впервые прошли со штатной боевой частью.

Тесты крылатой ракеты прошли 17 июня в Одесской области. Видео с этих испытаний ранее также показало Defense Express. Оружие уничтожило цель на расстоянии 80 километров от места пуска ракеты.

В мае ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» прошли испытания на государственном полигоне Алибей в Одесской области. Они почти одновременно уничтожили две цели.

О возможности уничтожить Крымский мост за несколько минут заявил в июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Дальность пуска ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» — до 280 километров. Она способна развить скорость около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до 10 метров над уровнем моря.