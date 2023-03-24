Важное 24 марта 2023, 13:59 Украина передала России тяжелораненых военнопленных Штаб: Украина передала России всех тяжелораненых военнопленных

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В Россию переправили всех тяжелораненых захваченных военных, которые по состоянию здоровья могли перенести транспортировку. Об этом объявил координационный штаб Украины по вопросам пленных, сообщил «Коммерсант».

«Речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право», — заявили в ведомстве.

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Когда именно бойцы вернулись на родину, на каких условиях, имена и численность в штабе не уточнили. Заявили лишь, что передали России всех тяжелораненых военнопленных, пригодных к транспортировке, и рассчитывают на аналогичный шаг в ответ.

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Группа освобожденных из украинского плена бойцов вернулась в ЛНР 17 марта. Временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник рассказал, что они пройдут в Луганске реабилитацию. Позднее солдаты рассказали о систематических избиениях, пытках током и водой.