Армия 04 августа 2023, 02:33 Уклонистов от мобилизации захотели отправлять за решетку Депутат Картаполов: закон о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму Filip Andrejevic/Unsplash

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Уголовную ответственность за уклонение от мобилизации хотят ввести в России. Уклонистам будет грозить до пяти лет тюрьмы или крупный штраф. О сути законопроекта председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал в интервью «Парламентской газете».

«Мы выступили с инициативой дополнить статью 328 Уголовного кодекса РФ частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Полагаем, что это будет штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет», — уточнил он.

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По словам парламентария, такая мера необходима в России для восстановления так называемого статуса-кво. Он напомнил, что в стране действует ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации ее не установили.

«Военная служба — это государственное дело. <…> если человек нарушает свои обязанности, отказывает от их выполнения — он должен понести наказание», — пояснил Картаполов.

Он отметил, что новый законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму осенью.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Нижняя осталась на уровне 18 лет.