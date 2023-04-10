Армия 10 апреля 2023, 19:37 Уклонистам от призыва запретят выезжать из России Депутат Картаполов: для уклонистов от призыва введут ограничительные меры РИА Новости

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Для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры — вплоть до запрета на выезд из страны и заключение различных сделок. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его процитировал ТАСС.

«Если [человек] делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата», — сказал депутат.

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По его словам, в уведомлении пропишут запрет на выезд из страны. Позже военнообязанному могут запретить вождение транспортных средств, продажу недвижимости и ввести другие ограничения. При этом данные решения можно будет оспорить в течение пяти дней.

Картаполов сообщил, что 11 апреля в Госдуме рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных. Благодаря базе воинского учета можно будет избежать множества ошибок при призыве на службу, которые были допущены при проведении частичной мобилизации.

Весенняя призывная кампания 2023 года началась в России 1 апреля. Будущие солдаты получают повестки в электронном виде.