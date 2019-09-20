Угрозу США ударить по Калининграду сравнили с бабушкиными сказками

«Каждое утро у меня складывается впечатление, что утро поменялось местами с вечером. Раньше бабушки по вечерам читали вслух сказки, а теперь мы по утрам слышим и читаем про новые угрозы американских военных и политиков», — отметил он.

По словам Хатылева, США стремятся выставить Россию и ее вооруженные силы противником №1, добавил эксперт. Как он считает, американские генералы делают подобные заявления только ради этого.

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Хатылев предложил заглянуть за этот «информационный шум». Тогда будет видно главное: Америка готовит массированное перевооружение своих ядерных сил. Он напомнил, что США вышли из договора по РСМД — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь в очереди стоит договор о СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3). По словам собеседника, это говорит о желании приступить к ядерным испытаниям. Причем США будут тестировать новое оружие, а не переоснащать боеголовки, как это было заявлено.

«А одновременно они рассказывают „страшилки“ — то про планы относительно Калининграда, то про другие города», — добавил Хатылев.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал, что у американских военных разработан план. Согласно нему, они преодолеют систему противовоздушной обороны в Калининграде.Так Вашингтон хочет «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.