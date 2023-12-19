19 декабря 2023, 14:27
Удостоверения ветерана боевых действий сделают электронными в 2024 году
Шойгу: с 2024 года начнется переход на электронные удостоверения ветерана
Участники боевых действий начнут получать электронные удостоверения ветерана. Новшество введут в 2024 году, объявил на коллегии министр обороны Сергей Шойгу. Его выступление опубликовала пресс-служба Минобороны.
«Со следующего года планируем перейти на электронные удостоверения ветерана боевых действий», — сказал министр.
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Боевой опыт, по словам министра, получили более 650 тысяч военнослужащих. Сергей Шойгу заявил, что спецоперация показала — российская армия способна адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника.
Сергей Шойгу заявил о высоких результатах в системе медицинского обеспечения. Первую помощь стали оказывать в первые же минуты после ранения, а в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернули полевые госпитали с опытными хирургами. Благодаря этому выживаемость раненых удалось кратно увеличить.
Он сказал, что в России создали новую систему подготовки военных специалистов, обеспечили войска артиллерийскими боеприпасами в необходимом для выполнения задач объеме.
Получение удостоверения ветерана боевых действий — один из самых часто задаваемых вопросов в филиалы фонда «Защитники Отечества». Там же бойцы могли получить юридическую и психологическую помощь.
Минобороны РФ
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Сергей Шойгу
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