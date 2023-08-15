Армия 15 августа 2023, 10:14 Ударный беспилотник «Сириус» впервые поднялся в воздух ТАСС: в России провели первый испытательный полет ударного беспилотника «Сириус» Группа Компаний "Кронштадт"

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Специалисты АО «Кронштадт» провели первые летные испытания нового ударного беспилотника «Сириус», известного как опытно-конструкторская работа «Иноходец-РУ». Его серийный выпуск планировали начать в 2023 году, сообщил ТАСС.

«Первый полет „Сириуса“ состоялся, летные испытания беспилотника продолжаются», — сказал агентству представитель компании.

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«Сириус» стал продолжением беспилотника «Орион». Его снабдили двумя двигателями и возможностью поднимать в воздух больший вес. Военные смогут при помощи БПЛА не только атаковать противника управляемыми и неуправляемыми ракетами и бомбами, но и проводить разведку и выполнять роль поисково-спасательного средства в море. Серийный выпуск и поставки в армию планировали запустить в 2023 году.

Другое название «Сириуса» — опытно-конструкторская работа «Иноходец-РУ». Опытный образец собрали в 2021 году в Москве, а первый полет назначили на весну 2022 года, сообщили «Известия». Директор филиала АО «Кронштадт» в Санкт-Петербурге Дмитрий Дрягин заявлял, что взлетную массу БПЛА увеличили до 2,5 тонны, внедрили искусственный интеллект и сделали дрон более автономным.