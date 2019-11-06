Ударный беспилотник «Охотник» получит наземные системы обслуживания

По словам Андросова, разработкой средств наземного обслуживания предприятие занимается совместно с ОБК Сухого. Он пояснил, что это транспортировочные тележки, позволяющие снимать движок для проведения ремонта. Специалист добавил, что отличительной особенностью этих систем будет высокий уровень автоматизации, за счет чего обслуживать ударные беспилотники будет гораздо проще.