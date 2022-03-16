Удар российских военных вывел из строя узлы связи и разведки в Виннице

Вооруженные силы России продолжают специальную операцию по демилитаризации Украины. Сегодня при помощи удара высокоточного оружия большой дальности они вывели из строя узлы связи, разведки и ретрансляции в Виннице. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в течение дня авиация и средства противовоздушной обороны ВКС сбили украинский вертолет Ми-24 около села Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российская военная беспилотная авиация поразила 34 военных объекта Украины, среди них установка системы залпового огня, три командных пункта, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.

Общее количество уничтоженной военной техники с начала специальной операции выросло до 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотников, 1367 танков и других бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники.