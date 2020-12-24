Ученый ответил на статью американцев про «самое уродливое российское судно»

Российская ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» действительно имеет необычную форму. Но именно она позволит надежно обеспечивать работу ученых во время крупных экспедиций в Арктике. В этом уверен директор ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (ААНИИ) Александр Макаров. Он оценил статью американского издания The Drive, где автор материала посчитал внешний вид платформы уродливым и пугающим.

Мнение автора отрицательно восприняли даже подписчики. Но некоторые из них допустили, что такая форма необходима судну для дрейфа среди льдов.

Их точку зрения поддержал Макаров. Необычная форма делалась не ради дизайна. Большую часть времени корабль будет ходить среди льдов. Поэтому благодаря бортам округлой формы льды не раздавят его, а будут выжимать на поверхность, сообщило РИА «Новости».

При проектировании платформы инженеры вдохновились шхуной «Фрам». Та три года дрейфовала в Арктике и хорошо показала себя во время полярной экспедиции Нансена.

«Необычное судно — это хорошо. Главное, что наша платформа из-за своих особенностей сможет обеспечить полярникам комфортную работу в суровых условиях», — добавил Макаров.

Платформа «Северный полюс» самостоятельно дрейфует и передвигается во льдах со скоростью до 10 узлов. Научный центр ледостойкого судна оснастят современной лабораторией и средствами бесперебойной связи. Он рассчитан на единовременную работу 34 научных сотрудников, отметил «Петербургский дневник». Также «Северный полюс» оборудуют взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.