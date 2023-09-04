04 сентября 2023, 18:12
Учения «Запад» не состоятся в 2023 году
Глава Минобороны Шойгу: в 2023 году учения «Запад» не состоятся
Учения «Запад» в 2023 году не состоятся. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.
Военные маневры «Запад» представляют собой совместные тренировки Вооруженных сил России и Белоруссии. В этом году их проводить не будут.
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«Нет, в этом году у нас „учения“ на Украине», — заявил министр.
В 2021 году тренировки ВС РФ и Белоруссии проходили с 10 по 15 сентября. В них приняли участие порядка 200 тысяч военных, до 15 кораблей и 760 единиц техники.
Шойгу допустил возможность проведения совместных учений российской армии и Вооруженных сил КНДР, сообщил RT.
Глава ведомства также рассказал, что за последнюю неделю ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ. Украинские военные также лишились шести танков на Работинском направлении.
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