Армия 04 сентября 2023, 18:12 Учения «Запад» не состоятся в 2023 году Глава Минобороны Шойгу: в 2023 году учения «Запад» не состоятся РИА «Новости»

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Учения «Запад» в 2023 году не состоятся. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

Военные маневры «Запад» представляют собой совместные тренировки Вооруженных сил России и Белоруссии. В этом году их проводить не будут.

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«Нет, в этом году у нас „учения“ на Украине», — заявил министр.

В 2021 году тренировки ВС РФ и Белоруссии проходили с 10 по 15 сентября. В них приняли участие порядка 200 тысяч военных, до 15 кораблей и 760 единиц техники.

Шойгу допустил возможность проведения совместных учений российской армии и Вооруженных сил КНДР, сообщил RT.

Глава ведомства также рассказал, что за последнюю неделю ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ. Украинские военные также лишились шести танков на Работинском направлении.