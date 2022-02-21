Учения ВМФ России прошли в Средиземном море

Учения кораблей ВМФ России по совместной работе с морской авиацией состоялись в Средиземном море. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок», — рассказали в ведомстве.

Главной целью учений был поиск подводных лодок условного противника. Кроме того, военные отрабатывали слежку за подводными объектами.