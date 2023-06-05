Армия 05 июня 2023, 06:15 Учения ТОФ с 60 кораблями стартовали в акваториях Японского и Охотского морей Минобороны: Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях

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В акваториях Японского и Охотского морей с 5 по 20 июня продут масштабные учения Тихоокеанского флота с участием более 11 тысяч военнослужащих, 60 кораблей и судов. Офицеры приступили к отработке практических маневров, сообщило Минобороны России.

Оперативные учения флота в дальней морской зоне пройдут под управлением командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. В них примут участие свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, более 11 тысяч военнослужащих, около 35 летательных аппаратов морской авиации и другие силы.

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Корабельные тактические группы в связке с морской авиацией найдут и отследят перемещение подлодок условного противника в акваториях Японского и Охотского морей. Они организуют ПВО, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают вопросы материально-технического обеспечения в море.

В апреле прошла внезапная проверка Тихоокеанского флота, в которой задействовали 25 тысяч военнослужащих и 167 кораблей. В Минобороны заявили, что она показала готовность флота отразить атаку противника.