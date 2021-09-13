Учения танковой дивизии ЦВО начались в Челябинской области

Двусторонние тактически учения танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) начались в Челябинской области. В них примут участие около 2,5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

«Двухстороннее тактическое учение танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа стартовало сегодня на полигоне в Челябинской области и продлится до конца недели», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что помимо 2,5 тысяч военнослужащих, к боевым действиям привлекли порядка 700 единиц вооружения и военной специальной техники, передал RT.