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    13 сентября 2021, 17:15

    Учения танковой дивизии ЦВО начались в Челябинской области

    Арина Бобкова

    Двусторонние тактически учения танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) начались в Челябинской области. В них примут участие около 2,5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

    «Двухстороннее тактическое учение танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа стартовало сегодня на полигоне в Челябинской области и продлится до конца недели», — заявили в ведомстве.

    Отмечается, что помимо 2,5 тысяч военнослужащих, к боевым действиям привлекли порядка 700 единиц вооружения и военной специальной техники, передал RT.