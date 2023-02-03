Армия 03 февраля 2023, 12:39 Учения со стрельбами новых российских танков Т-90М «Прорыв» показали на видео Минобороны показало кадры учений используемых в зоне СВО танков Т-90М «Прорыв» РИА «Новости»

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Тренировку экипажей танков Т-90М «Прорыв» с проездом по полигону и стрельбой по условному противнику показало на видео Минобороны. Как напомнило РИА «Новости», эти боевые машины российские военные используют в зоне проведения специальной военной операции.

На опубликованных кадрах три танка, двигаясь параллельным курсом по полигону, вели стрельбу по условному противнику.

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Съемку провели в Ленинградской области с участием экипажей танковых подразделений Западного военного округа.

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В пресс-службе Минобороны сообщили, что бойцы поразили мишени на расстоянии до пяти километров. Они отработали удары по бронетехнике, летательным аппаратам и живой силе противника. За успешное преодоление танками естественных и искусственных препятствий отвечали механики-водители.

Танк Т-90М «Прорыв» представляет собой модернизированную версию танка Т-90. У новой боевой машины усилили защиту и улучшили боевые характеристики. В качестве вооружения танк оснащен пушкой калибром 125 миллиметров, которой можно стрелять современными боеприпасами и управляемыми ракетами. У машины есть специальный боевой башенный модуль с пулеметами и пушкой калибром 7,622 миллиметра. За работу модуля отвечает цифровая система управления огнем с различными типами прицеливания.