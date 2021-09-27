Учения «Селенга-2021» начались в Монголии. На полигоне Дойтын Ам пройдут совместные тренировки российский и монгольских вооруженных сил. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Мотострелковые и танковые подразделения провели командное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью. Кроме того, в рамках учений прошли спортивные соревнования. Военные пробовали свои силы в монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и военизированной эстафете. Также можно было принять участие в стрельбе из лука и метании на точность.