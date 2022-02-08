Учения с применением бронетехники и ракетных комплексов стартовали на юге России

В объединениях Южного военного округа стартовали тактические учения с применением ракетных комплексов и бронетехники. Об этом сообщил представитель ЮВО Вадим Астафьев, написало РИА «Новости».

В войсках ЮВО в ближайшие три недели пройдут более 30 двусторонних ротных учений, в которых задействуют усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО. В каждом учении примут участие до 400 военных и порядка 80 единиц бронетехники, включая танки Т-72Б3, а также БМП-3 и БТР-82А.

Военнослужащие выполнят задачи на 15 полигонах ЮВО в Волгоградской области, Ставрополье, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на военных базах ВС РФ на территории Абхазии и Южной Осетии, передала «Газета.ru».

Ранее экипажи кораблей Северного флота провели учения по пресечению пиратской деятельности в северо-восточной части Атлантического океана. Учения проходили в районах интенсивного судоходства, экипажи отработали тактику поиска, ликвидации и задержания, писал RT.