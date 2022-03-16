Учения с комплексами «Искандер-М» прошли в ЕАО

Военные провели учебные испытания по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М» по средствам ПВО воображаемого противника и по командным пунктам. Они прошли в Еврейской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«В ЕАО расчеты ракетного соединения общевойсковой армии ВВО, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Механики-водители смогли закрепить свои навыки вождения в разной местности с преодолением зараженных районов, препятствий, маневрированием в ограниченном пространстве.

Боевые расчеты соединения в полевых условиях отработали проверку систем ракет и сделали их перегрузку, при этим используя транспортно-заряжающие машины.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» получили координаты и уничтожили средства противовоздушной обороны условного противника, командные пункты. Военные выполнили электронные пуски крылатых ракет. Кроме того, ракетчики смогли отразить нападение условной диверсионно-разведывательной группы.