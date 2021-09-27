Учения РВСН стартовали на Урале

В Свердловской области стартовали командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оборонное ведомство страны.

«В общей сложности в проведении учения задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники», — цитирует Минобороны RT.

В ходе учений проверят общий уровень подготовки дивизии и возможности спецтехники и перспективных образцов вооружения. Особое внимание уделят новым способам инженерного оборудования, охране и обороне полевых районов, а также применению широкой линейки современной инженерной техники.