Учения российских Ил-76 в Псковской области напугали немцев

Российская военно-транспортная авиация начала учения по практическому бомбометанию с Ил-76 в Псковской области. Это встревожило журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке. Он посчитал учения планированием неожиданного нападения.

Репке озадачился тем, что российские военные подвешивают бомбы и устанавливают пушки на транспортные самолеты. Военный блогер из Финляндии Петри Мякеля в беседе с Репке заявил, что эти сборы вызывают тревогу.

«Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или внезапную высадку десанта на врага, который не знает, что его ждет», — приводит Bild слова Мякели.

Он добавил, что полигоны в Псковской области находятся менее чем в 50 километрах от границ Евросоюза. Репке отметил, что самолеты Ил-76 непригодны для бомбардировки, однако ВС России все равно могут это организовать.

Россия не раз объясняла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других стран, тогда как НАТО развернул у границ страны небывалую активность. Вдоль российских рубежей постоянно летают иностранные самолеты, а корабли максимально приближаются к российским водам.