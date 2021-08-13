Учения РФ в Узбекистане назвали типичным проявлением авторитаризма. Видео

Военнослужащие российского спецназа, принявшие участие в учениях на узбекском полигоне «Термез», возможно, получили больше, чем ожидали. Со своими среднеазиатскими коллегами им пришлось преодолеть, в том числе, участок с огненными препятствиями.

По мнению журналистов американского журнала Popular Mechanics, обычно такие тренировочные задачи ставят перед военнослужащими в авторитарных странах.

Речь идет о ролике, опубликованном Минобороны России на YouTube.

«Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель», — сообщается в подписи к видео.

Издание отметило, что сухопутные войска России обычно не используют для тренировок пылающие преграды. В западных странах таких препятствий точно нет. Но чем авторитарнее нация или группа, тем чаще в обучении войск будет использован огонь. В качестве примера журналисты привели страны Ближнего Востока и Центральной Азии.

По данным журнала, в России насчитывается около 17 тысяч военнослужащих сухопутного спецназа. Они разделены на 14 сухопутных и военно-морских бригад. Это хорошо обученная легкая пехота, которую можно сравнить с американскими рейнджерами. Войска 346-й бригады по обучению аналогичны подразделениям Delta Force или Seal Team Six.

Войска, участвовавшие в учениях в Узбекистане, возможно, принадлежат одной из трех бригад спецназа, базирующихся на соседнем Кавказе, или 3-й гвардейской бригаде спецназа в Тольятти.

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