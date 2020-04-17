Учения по отражению ракетной атаки кораблей прошли в Черном море

По данным информагентства, в ходе учений отрабатывалось применение ракетного оружия по условному противнику. Отмечается, что «Адмирал Эссен» и «Орехово-Зуево» встретились с отрядом кораблей условного противника, у которых не было опознавательных знаков. При сближении они пустили ракеты по обоим судам. Их удалось отразить. «Политика сегодня» уточнила, что все пуски ракет прошли в электронном режиме.