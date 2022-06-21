Учения отряда кораблей Балтийского флота показали на видео

Эскадра кораблей Балтийского флота провела морские учения с силами предполагаемого противника. Видео показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» атакует вымышленного врага артиллерией главного калибра. После выстрелов судно окутали искрящиеся огни и облако дыма. В ответ «неприятель» произвел атаку противокорабельными снарядами, в ответ сработали комплексы постановки помех.

Затем в дело вступил корвет «Сообразительный», атаковавший основным комплексом противокорабельных ракет «Уран». На подстраховке у него были «Ярослав Мудрый» и «Стойкий», который прикрывают его от снарядов «противника».

Ранее Министерство обороны РФ показало на видео атаку экипажа фрегата Черноморского флота ракетами «Калибр» по военным объектам украинской армии.