Учения морской пехоты Черноморского флота стартовали в Крыму

Учения с подразделениями морской пехоты стартовали на полигонах Черноморского флота (ЧФ) в Крыму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Всего в учениях примут участие более 500 военнослужащих. Они уже приехали на территории военного полигона, передал RT.

«Более 500 военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота прибыли на полигоны боевой подготовки, расположенные на Крымском полуострове», — рассказали в ведомстве.

Ранее президент Александр Лукашенко анонсировал военные учения, которые Россия и Белоруссия совместно проведут на границе с Украиной. Точные сроки начала учений политик не озвучил, однако отметил, что они состоятся в ближайшие пару месяцев.