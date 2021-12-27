Учения корвета «Сообразительный» состоялись в Балтийском море

Корвет «Сообразительный» провел учения в Балтийском море. Он осуществил стрельбу по мишени. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Экипаж провел отражение ракетного удара по сложной воздушной мишени. Мишень условно обозначала противокорабельную ракету предполагаемого противника, передал RT.

«Стрельбу по мишени экипаж «Сообразительного» выполнил с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Редут», — заявили в пресс-службе.