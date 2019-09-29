Учения глазами бойца ВДВ сняли на видео

Бойцы ВДВ записали учения «Центр-2019» с помощью экшн-камер. Там стрельба, парашюты и вертолеты. Видеоролик опубликовал телеканал «Звезда».

Кадры учений «Центр-2019» предоставили бойцы ВДВ, которые участвовали в маневрах и сами снимали все происходящее на полигоне.

На кадрах видно десантирование. Бойцы высаживались двумя способами: при помощи парашютов и спуск по тросу. Все это военные снимали на экшн-камеры, установленные на шлемах. Кроме того, на видео попало ведение боя, действия авиации и стрельба из тяжелой огнеметной системы «Буратино».

Опубликованы кадры с места падения бронемашин на учениях «Центр-2019» Подробнее

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» прошли с 16 по 21 сентября. Их проводили на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря.

Всего к мероприятию присоединились около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран — России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. На полигоны вывели свыше 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, почти 600 летательных аппаратов и 15 кораблей.