Большие учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае. Об этом 23 декабря сообщило Министерство обороны РФ, передал ТАСС.

Учения начнутся уже сегодня, 23 декабря, на военном полигоне «Опук» в Крыму. В Министерстве обороны отметили, что в их ходе будут отработаны стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, разминирование участка местности, а также защита войск от атак с воздуха. Перед военными будет стоять задача справиться с огневыми задачами и поразить цели на разном расстоянии.

Также в ходе этих же учений служащие отработают десантно-штурмовые приемы на вертолетах для блокирования захваченного района и осуществления оперативного наступления военных сил, которые пройдут при огневой поддержке вертолетов.

Учения под Новороссийском пройдут на специальном полигоне «Раевский», они стартуют 24 декабря. В их ходе десантники потренируются вести бой на небольших расстояниях и проводить разведку. Во всех учебных боях примут участие 1200 солдат и 250 единиц различной военной техники. Руководить тренировкой будет командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.