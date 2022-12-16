Армия 16 декабря 2022, 19:15 Учения Балтийского флота начались в Калининградской области Балтийский флот сообщил о начале учений с участием более 1,5 тысячи военнослужащих РИА «Новости»

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В Калининградской области начались крупномасштабные учения Балтийского флота (БФ) с привлечением авиации и береговых войск. По данным пресс-службы флота, в мероприятиях участвуют более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники, вертолеты и самолеты морской авиации, а также 10 боевых кораблей и катеров.

«В рамках учений корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач», — процитировало агентство «Интерфакс» пресс-службу БФ.

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Военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами предстоит отработать меры по защите кораблей и подводных лодок флота, в то время как расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожат морские цели на побережье Калининградской области. Кроме того, корабельные группы отработают совместные действия по отражению нападения условного противника с воздуха и ведение морского боя.

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Ранее Минобороны сообщило, что подразделения ПВО Балтийского флота во время плановой тренировки отработали перехват низколетящих и малоскоростных целей, а мотострелковые подразделения армейского корпуса и морской пехоты выполнили боевые стрельбы на полигонах.