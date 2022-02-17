Учение по противовоздушной обороне провели корабли Северного флота в Баренцевом море

В Баренцевом море состоялось учение по противовоздушной обороне, в котором приняли участие корабли Северного флота. Об этом написал RT со ссылкой на оборонное ведомство РФ.

«В рамках учения отрабатывались задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота», — цитирует сообщение Минобороны ИА НСН.

Отмечается, что из Махачкалы в Каспийское море вышли порядка 20 боевых кораблей Каспийской флотилии. Они примут участие в командно-штабном учении.