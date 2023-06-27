Армия 27 июня 2023, 07:07 Учение истребителей Су-27 в небе над Балтикой сняли на видео Минобороны России показало летно-тактическое учение Су-27 над Балтикой

Читать 360tv в

Экипажи Су-27 Балтийского флота приняли участие в летно-тактическом учении. Минобороны России показало воздушные маневры.

Учения организовали для того, чтобы проверить готовность экипажей истребителей выполнять специальные и боевые задачи, отработать тактические приемы и возможности авиатехники.

Реклама

Экипажи Су-27 ударили из бортового вооружения по самолетам и крылатым ракетам условного противника. Одновременно с участием в маневрах они продолжили выполнять свои основные задачи — круглосуточно охранять воздушные границы Калининградской области.

За день до этого у Су-27 появилась возможность показать свои возможности — в небе над Черным моем при приближении к границе России они перехватили самолет RC-135 и два истребителя «Тайфун» британской армии. Заметив приближение истребителей, они развернулись.