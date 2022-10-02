Учебные стрельбы мобилизованных россиян сняли на видео | 360°

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Учебные стрельбы мобилизованных россиян сняли на видео

Армия

02 октября 2022, 18:59

Учебные стрельбы мобилизованных россиян сняли на видео

Минобороны показало кадры тренировки мобилизованных из тыловых районов спецоперации

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Военные подразделения с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации, а также добровольцами проходят боевую подготовку в тылу проведения специальной военной операции. Видео с учебных стрельб показало Минобороны России.

На опубликованных кадрах военнослужащие в полном обмундировании заряжают магазины автоматов патронами и устраивают стрельбу по мишеням.

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«Если бы раньше объявили мобилизацию, тоже пошел бы, как и сейчас, в первых рядах. Бояться нечего, всему учат, экипировку выдают», — признался мобилизованный Илья.

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Он добавил, что вместе с остальными военными вышел на защиту своей страны, поэтому уверен, что все будет хорошо.

«Как пришли, так и уйдем обратно домой», — подчеркнул мужчина.

В ходе подготовки мобилизованных военных обучают практическим навыкам ведения боевых действий в условиях городской или промышленной застройки и на пересеченной местности.

После завершения курсов подготовленные подразделения отправят для решения поставленных задач по контролю и обороне освобожденных территорий. Кроме того, их задействуют в составах резерва и усиления.

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

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