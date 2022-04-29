Учебники с пропагандой идей нацизма нашли в школе под Харьковом

Бойцы Росгвардии в одной из школ Харьковской области нашли учебники, пропагандирующие идеи нацизма. С их помощью детям прививали ненависть к россиянам, сообщила пресс-служба ведомства.

«В средней общеобразовательной школе в Харьковской области военнослужащие Росгвардии обнаружили учебную литературу для учащихся старших классов, пропагандирующую идеи нацизма», — заявила пресс-служба.

Как уточнили в Росгвардии, украинские пособия создали на основе документов ВСУ, а также устава сухопутных войск США и методических материалов НАТО по ведению боевых действий. В школе, где были учебники, с 10 класса преподавали «Защиту Отечества».

Старшеклассникам рассказывали о структуре ВС Украины, составе войск, тактико-технических характеристиках оружия и боеприпасов. Еще подросткам преподавали тактическую медицину и объясняли, как ведутся военные действия.

«Основной упор в учебных материалах делается на утверждении, что Российская Федерация является врагом, агрессором и оккупантом для Украины и западных стран», — подчеркнула пресс-служба.

По информации ведомства, украинским школьникам прививали ненависть к россиянам.