Армия 20 декабря 2022, 14:16 Участвующих в СВО обеспечили зимними вещами и боеприпасами Генерал-лейтенант Лемякин заявил об отсутстии проблем с зимней одеждой у участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, обеспечили зимними вещами, боеприпасами, а также горюче-смазочными материалами. Никаких проблем с этим нет. Такое заявление сделал глава департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ генерал-лейтенант Алексей Лемякин. Об этом написал ТАСС.

«Такой проблемы на сегодняшний день не существует», — сказал Лемякин.

Реклама

Представитель Минобороны отметил, что для решения задачи в Ставропольском крае открыли производственный комплекс, на котором делают экипировку. По его словам, обмундирование получается технологичным и высококачественным. Также предприятие помогает обеспечивать солдат техникой и горючим.

Реклама

«Во взаимодействии с Минпромторгом мы стремимся вдохнуть вторую жизнь во всю нашу отрасль, которая обеспечивает жизнедеятельность вооруженных сил», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Российский президент Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле заявил, что бойцы на передовой демонстрируют исключительные примеры самопожертвования и храбрости.