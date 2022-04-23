Участников спецоперации наградили в госпитале имени Вишневского. Видео

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды отличившимся участникам специальной операции на Украине 23 апреля. Награждение состоялось в центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского Минобороны России в Красногорске.

Военнослужащим вручили медали «За отвагу» и медали Суворова.

Тимур Иванов поблагодарил награжденных за героизм и самоотверженность и пожелал им скорейшего выздоровления. В Минобороны РФ отметили, что пациенты госпиталя получают высокотехнологичную медпомощь, а после выписки военнослужащих направят на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.

Тяжело раненный сержант Сергей Полянский, получивший медаль Суворова, попросил о содействии в поступлении в высшее военное учебное заведение Минобороны. Несмотря на то, что ему было явно тяжело говорить, Полянский рассказал Иванову, что после спецоперации хочет учиться, стать кадровым офицером и продолжить военную службу, а также признался, что мечтает стать военным переводчиком с арабского языка.