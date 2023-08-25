Армия 25 августа 2023, 12:02 Участники спецоперации получили документы для покупки жилья с субсидией Минобороны: участникам СВО вручили документы на жилищную субсидию РИА «Новости»

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Российским военным, имеющим право на жилищную субсидию, решили выдать документы прямо на передовой, не дожидаясь возвращения из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

«Руководством органов жилищного обеспечения российского военного ведомства было принято решение подготовить документы на выделение жилищных субсидий и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой», — сообщили в ведомстве.

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Офицеры получили документы из рук замруководителя департамента жилобеспечения и управления жилфондом Алексея Гаврилова и главы «Росжилкомплекса» Валерия Абраменкова.

На Краснолиманском направлении прошло награждение бойцов штурмового отряда Центрального военного округа, в Запорожской области отметили отличившихся на Ореховском направлении военнослужащих 71-го гвардейского мотострелкового полка. Им вручили медали «За отвагу», ордена Мужества и другие награды.

Правительство России предоставило участникам спецоперации отсрочку регистрации прав по программе «Льготная ипотека». Получившим жилье по «Дальневосточной ипотеке» разрешат прописаться позже обязательного срока.