Участники группы «Ария» вспомнили о самых ярких моментах «Нашествия»

Гитарист группы «Ария» Владимир Холстинин и вокалист Михаил Житняков прокомментировали переезд «Нашествия» и вспомнили самые яркие моменты этого фестиваля, написало ИА НСН.

Отмечается, что «Нашествие-2021» сменило площадку. В этом году фестиваль пройдет в подмосковном Серпухове. Холстинин поздравил «Нашествие» с новым местом проведения.

«Для меня хорошо! Оно теперь ближе будет, „Нашествие“. Ближе ехать», — подчеркнул артист.

Житняков рассказал, что он был под впечатлением от авиашоу, за которым наблюдал с бэкстейджа восемь лет назад.

«В 2013 году мы только вернулись из заграничных гастролей и буквально с корабля на бал поехали выступать на „Нашествие“. И было очень приятно выступать после авиашоу. Сейчас уже точно не помню, были это „Стрижи“ или „Русские витязи“. Авиационная группа, которая пролетала достаточно низко над полем, с характерным мощным звуком, выполняла фигуры высшего пилотажа», — уточнил певец.

По его словам, смотреть на такое зрелище было настоящим удовольствием. Холстинин заявил, что каждый фестиваль удивлял чем-то необычным. Первое в его жизни «Нашествие» было в Раменском. Вся группа переживала, как все пройдет. В итоге все задуманное было реализовано.

В другой раз, в 2008 году, на подъезде коллектив встретили девушки с большими черными пакетами, объяснив, что необходимо замотать в них ноги и закрепить пластырем, потому что будет много грязи. Как считает гитарист, в этом тоже есть своя романтика. Позже он применял этот лайфхак с пакетами на рыбалке.