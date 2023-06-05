Армия 05 июня 2023, 17:33 Участниками боевых действий предложили признать всех силовиков на границе с Украиной Картаполов: участниками боевых действий надо признать всех силовиков на границе с Украиной РИА «Новости»

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Статус участника боевых действий должны иметь представители всех силовых структур, которые выполняют задачи в приграничной зоне с Украиной. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы как законодатели сейчас будем делать все, что от нас зависит, чтобы те люди, которые там (на границе с Украиной — прим. ред.) <…> получили статус <…> участников боевых действий», — сказал Картаполов.

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По его словам, силовиков необходимо приравнять к военным, которые участвуют в спецоперации.

Глава комитета Госдумы обратил внимание на важность организации четкого взаимодействия всех силовых структур, выполняющих задачи в приграничной полосе.

Ранее с идеей приравнять солдат-срочников в Белгородской области к участникам боевых действий выступил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.