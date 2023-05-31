Армия 31 мая 2023, 20:43 Участникам СВО могут разрешить отпуск для заключения брака в День семьи и верности «Единая Россия» прорабатывает вопрос об отпуске для участников СВО для заключения брака Freepik

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Партия «Единая Россия» совместно с Минобороны прорабатывают вопрос предоставления отпусков участникам СВО для заключения брака в День семьи, любви и верности — 8 июля. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, его процитировал ТАСС.

«Вчера буквально был первый разговор с [заместителем министра обороны] Николаем Александровичем Панковым. Суть в следующем: <…> в этот день [8 июля] обязательно будут совершаться свадебные обряды. Отпуск бойца с передовой для того, чтобы заключить брак с любимой — большей радости трудно себе представить», — заявил Васильев на генсовете партии.

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Руководитель фракции напомнил опыт Дербента, когда вы один день сыграли 24 межнациональные свадьбы.

«Межконфессиональные свадьбы. Это то, что соединяет наш народ. Это то, о чем говорил президент на совете по национальным вопросам», — отметил Васильев.

Политик отметил, что Россия идет по пути сохранения традиционных ценностей, а семья — это основа общества, основа государства.