Участникам спецоперации на Украине вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «Жукова»

Военные награды вручили солдатам, отличившимся при проведении спецоперации на Украине. За верную службу их поблагодарил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, сообщило Минобороны России.

Солдаты, сержанты и офицеры были отмечены орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «Жукова». Командующий поблагодарил их за боевой труд и «освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле».

В среду стало известно, что российским военным удалось освободить морской порт Мариуполя от украинских боевиков. Они также спасли пленных, в том числе иностранцев, которых украинцы удерживали на судах. Тем временем в одной из брошенных частей были найдены беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями. Следком выясняет, могли ли они использоваться для атаки отравляющими веществами.