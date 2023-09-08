Армия 08 сентября 2023, 14:36 Участник СВО из Невьянска целый год не получал выплаты из-за тезки в воинской части Депутат Иванов: участник СВО из Невьянска весь год не получал выплат из-за тезки РИА «Новости»

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Житель Невьянска Свердловской области, мобилизованный в сентябре 2022 года, все это время не получал выплат из-за того, что в воинской части у него оказался полный тезка. О необычной ситуации в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Оказалось, должностные лица воинской части решили, что произошла ошибка, и внесли в список на выплаты данные только одного из двоих людей с одинаковыми именем, фамилией и отчеством. Второго же мобилизованного по бухгалтерии будто и не существовало. Кстати, по словам Иванова, фамилия далеко не самая распространенная. В ситуации разобралась военная прокуратура ЦВО.

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Парламентарий назвал историю «поразительной». Сейчас невьянца внесли в систему, ему начислили денежное довольствие. Он должен получить честно заработанные деньги уже в ближайшее время.