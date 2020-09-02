National Interest назвал российский комплекс «Гермес» убийцей западных танков

Дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения «Гермес» представили на форуме «Армия-2020». Разработчик комплекса — Конструкторское бюро приборостроения.

Комплекс оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, отмечает в своем материале Сучиу. Они способны уничтожить западный танк с гарантией почти 100%, пишет автор. Скорость полета новых боеприпасов свыше четырех скоростей звука. Они могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами, считает публицист.

Комплекс имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет. Вести залповую стрельбу он может сразу по шести целям. При этом боевая часть каждой ракеты осколочно-фугасная, в ней содержится двадцать килограммов тротила. Дальность стрельбы «Гермеса» доходит до ста километров.

Применяться «Гермес» может против командных или штабных машин, бронетехники противника, складов, узлов связи. Устанавливаться боевой модуль может на любое шасси, в том числе и бронеавтомобили. Это, вероятно, даст преимущество уже существующим платформам, считает Сучиу. Наносить удары «Гермес» также способен по целям при наведении морских платформ и с беспилотника.

Ряд беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые входят в состав комплекса, обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.

«Гермес» может стать прорывом в области противотанкового оружия, пишет публицист в своем материале. Американский противотанковый комплекс Javelin на фоне российского комплекса представляется безусловно устаревшим, говорится в тексте.

Военный эксперт Петр Бутовский ранее написал в американском журнале Aviation Week & Space Technology, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — это самый опасный военный самолет России. Кроме того, в своем материале автор называет бомбардировщик самым большим военным самолетом в мире.