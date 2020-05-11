«Убийца танков» в действии. Запуск ракет системы «Корнет» сняли на видео

На опубликованных кадрах видно, как происходит запуск ракеты и последующее поражение танка в различных погодных и природных условиях.

Систему «Корнет» называют «убийца танков» за способность ракет пробивать броню толщиной более метра на расстоянии до 10 километров вдаль и до девяти километров в высоту. Кроме боевых машин, ракета способна сбивать дроны противника и уничтожать укрепленные бункеры.

Ракеты «Корнета» — это кумулятивные снаряды. Они пробивают препятствие в одной точке, концентрируя там струю расплавленного металла. В итоге ни одна броня не может выдержать такого напора.

«Корнет» создали в тульском КБ приборостроения на базе управляемого танкового вооружения «Рефлекс». Новинку оснастили лазерным лучом для прицела, чтобы поражать цели на больших дистанциях.