В НАТО захотели усилить активность у российских границ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить на встрече глав минобороны альянса увеличить финансирование, в том числе для усиления деятельности НАТО у восточных границ. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в преддверии встречи.

«Я предложу существенно расширить общее финансирование НАТО для нашей основной деятельности в области сдерживания и обороны», — цитирует РИА «Новости» слова Генсека НАТО.

По его словам, это позволит поддержать развертывание сил союзников в восточной части Североатлантического альянса, патрулирование воздушного пространства, морские развертывания и учения. Столтенберг добавил, что совместное увеличение расходов продемонстрирует силу приверженности обязательству защищать друг друга.

Встреча глав минобороны альянса намечена на 17–18 февраля.

На прошлой неделе в порту Карачи в Пакистане состоялась церемония открытия многонациональных военно-морских учений AMAN-2021. Мероприятие началось с поднятия флагов стран-участниц. В конце торжественной церемонии вышли корабли ВМС Пакистана, с воды прогремел фейерверк. AMAN-2021 проходят в Пакистане с 2007 года. В 2021-м в порту Карачи собрались флоты 45 стран, в том числе России, Китая, Японии, Белоруссии, Украины, а также военно-морских сил стран НАТО: США, Франции, Германии, Великобритании и Турции.