У России появилась ракета недостижимой дальности

У России есть ракета, дальность действия которой пока недостижима ни одному конкуренту страны на мировой арене. Имеющиеся характеристики вооружения можно улучшить еще сильнее.

О возможностях российской ракеты Х-101 в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал рассказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«Если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ», — заметил он. Главное в этом вопросе — технологическая база, которой, по словам Обносова, можно гордиться.

Генеральный директор «Тактического ракетного вооружения» заметил, что испытания США новой ракеты дальностью до тысячи километров не должны стать поводом «бросаться в крайности и очередную гонку вооружений». Какой будет реакция России в этой ситуации, решит высшее военно-политическое руководство страны.

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«Если нам поставят задачу — решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена», — сказал Борис Обносов.

Россия, подчеркнул он, законопослушная страна. Система действующих в ней ограничений «связана с международными обязательствами и жестко контролируется».