Армия 15 июня 2023, 08:24 Тувинский язык стал секретным оружием разведгруппы на Краснолиманском направлении Разведгруппа ЦВО на Краснолиманском направлении организовала переговоры на тувинском языке РИА «Новости»

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Одна из разведывательных групп Центрального военного округа решила вместо кодовых слов использовать при переговорах по рации родной тувинский язык. Командир разведгруппы с позывным Хантер сказал телеканалу «Россия 24», что украинские военные перестали их понимать.

Разведгруппа Центрального военного округа служит на Краснолиманском направлении. Костяк подразделения — тувинцы. Они договорились вести переговоры по рации на родном языке вместо того, чтобы использовать кодовые слова.

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«Родной язык очень большой плюс играет. Радиоэфиры на нашем, на тувинском, языке сложно противнику понимать», — сказал военнослужащий.

Минобороны России назвало это «тувинским феноменом». Оно показало связистов в зоне проведения спецоперации. Они решили в экстренных случаях — если узнают о возможном радиоперехвате — общаться на тувинском языке и вводить противника в заблуждение, как их предки в годы Великой Отечественной войны.