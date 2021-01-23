Турция спустила на воду свой первый фрегат

«Быть сильным в военном, экономическом и дипломатическом плане для нас не столько выбор, сколько необходимость», — заявил президент.

По его словам, в 2002 году страна воплотила в жизнь 20 проектов в оборонной промышленности. Сегодня речь идет о 700.

«Мы стали страной, которая наряду с собственными потребностями в наземной и морской технике удовлетворяет также потребности дружественных и союзных стран», — отметил Эрдоган.

Турция вошла в топ-10 стран, которые способны проектировать, строить и обслуживать собственные военные корабли. Республика числится в числе трех-четырех ведущих государств по производству беспилотников, в том числе ударных.

«За нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире», — сказал турецкий лидер.

Фрегат «Стамбул» класса I — пятое военное судно, спущенное на воду в рамках национальной программы строительства военных судов — MİLGEM. Всего планируется строительство четырех таких фрегатов. Ранее в Турции спустили на воду четыре малых боевых судна класса «Ада». Однако фрегат «Стамбул» — первое военное судно в своем классе.

Длина фрегата — 113 метров, ширина — 14,4 метра. В отличие от корветов «Ада», «Стамбул» оснащен системой пуска ракет типа «земля-воздух». Командование ВМС Турции получит фрегат в 2023 году.