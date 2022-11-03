Турчак предложил компенсировать регионам расходы на поддержку мобилизованных | 360°

Армия 03 ноября 2022, 02:32 Турчак предложил компенсировать регионам расходы на поддержку мобилизованных Сенатор Турчак призвал правительство возместить регионам расходы на поддержку солдат СВО

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Секретарь генсовета «Единой России» и сенатор Андрей Турчак предложил правительству компенсировать регионам расходы на поддержку участников спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале, добавив, что такое же письмо он направил премьеру Михаилу Мишустину.

Турчак объяснил свое предложение тем, что во многих регионах не хватает средств на эти цели. Или наоборот, в отдельных субъектах принимаются дополнительные меры, если там есть такие финансовые возможности. Политик считает, что это может породить чувство социальной несправедливости среди бойцов.

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«Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково», — написал сенатор.

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Турчак также предложил правительству сформировать единый набор льгот и мер поддержки участников спецоперации, вне зависимости от места жительства.

В него должны войти единовременная выплата в размере не менее 195 тысяч рублей; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих; право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей солдат, погибших в СВО, и другие льготы.