Армия 13 июля 2023, 12:03 Турчак обвинил депутата Гурулева в создании политического шоу из обращения генерала Попова Вице-спикер Совфеда Турчак: заявление генерала Попова об отстранении было непубличным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сообщение командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова о его отстранении было непубличным, но депутат Госдумы Андрей Гурулев превратил его в политическое шоу. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, обращение Попова разместили в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии.

Реклама

«То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — написал Турчак.

Вице-спикер Совфеда добавил, что совесть генерал-майора чиста и такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики, резюмировал секретарь генсовета «Единой России».

Гурулев, который командовал 58-й армией с 2012 по 2016 год, опубликовал аудиообращение Попова в своем Telegram-канале. На записи генерал-майор сообщил, что его отстранили от должности командующего и теперь он ждет предложения по дальнейшей службе. Минобороны России официально не прокомментировало эту информацию.