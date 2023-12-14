Армия 14 декабря 2023, 13:45 Тульский завод создал патрон повышенной пробиваемости для автомата Калашникова ТПЗ разработал патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия РИА «Новости»

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Тульский патронный завод создал патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия, в том числе для автомата Калашникова. Как написал RT, он предназначен для поражения живой силы противника и легкобронированной техники.

«Создан малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости», — указывается в описании к патенту.

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Разработчики сообщили, что сохранили комфортный импульс отдачи и габариты стрелкового оружия. При этом у патрона повышены внешнебаллистические характеристики.

Россия активно работает над улучшением имеющегося и созданием нового оружия. Сейчас компания-разработчик Lobaev Arms занимается новой облегченной снайперской и штурмовой винтовкой, работающей в режиме автоматического огня. Она сменит LAR-10 «Счетчик». Российские авиазаводы также приступили к подготовке выпуска первых образцов легкого и маневренного истребителя Checkmate.